Il Tempo | L'isterismo ingiustificato dei tifosi laziali





Social impazziti, radio laziali prese d’assalto dai tifosi quasi soddisfatti del tracollo per confermare le loro teorie di inizio stagione. Il solito giorno dopo una sconfitta, peraltro arrivata dopo una prestazione negativa negli ottavi di Champions: tutti giù dal carro, tutti a criticare, tutto finito, tutto sbagliato. La solita stucchevole litania, giudizio senza appello su molti dei giocatori asfaltati l’altra sera dal Bayern Monaco. Ecco, forse qualcuno di loro dovrebbe ricordare i numeri della corazzata tedesca, uno dei club più titolati al mondo capace di vincere le ultime sei competizioni a cui si è iscritto. Di certo, dire che questa squadra non abbia bisogno di essere ringiovanita sarebbe folle, ma da qui a considerare ormai la stagione da buttare ce ne passa. La Lazio ha guadagnato circa 55 milioni di euro in Champions, è arrivata agli ottavi da imbattuta, poi ha trovato sulla sua squadra i campioni di tutto. In campionato nonostante i problemi legati a Covid e infortuni è in lotta per il quarto posto mentre in Coppa Italia è uscita perdendo in trasferta contro l’Atalanta, uno dei club più incensati di questi tempi. Quindi invece di dire “Patric e Hoedt sono scarsi”, “Leiva è bollito”, “Tare sono tre sessioni di mercato che sbaglia”, “Inzaghi si incarta nelle grandi partite”, “Lotito è il solito tirchio”, i laziali dovrebbero fare un’altra cposa: amare di più un gruppo che può ancora dare molte soddisfazioni a tutti. Il Tempo\ Luigi Salomone

