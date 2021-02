Il Tempo | Una Lazio da svecchiare





Dopo la sconfitta in Champions League contro i colossi del Bayern Monaco, la Lazio torna con la testa al campionato: sabato infatti la banda Inzaghi andrà a Bologna, per la gara in programma alle ore 18,00. Intanto la sfida nella massima competizione lascia degli interrogativi e, come riporta Il Tempo, uno riguarda la rosa da svecchiare: è necessario quindi ringiovanire la squadra a giugno. L’età media dei biancocelesti è tra le più alte della Serie A, sono 9 gli ultratrentenni della banda Inzaghi. In campo contro i tedeschi ne sono scesi cinque: Reina (38), Acerbi (33), Musacchio (30), Leiva (34) ed Immobile (31).

