Juventus-Napoli, decisa la data del recupero: ecco quando si giocherà





Dopo l’eliminazione del Napoli in Europa League per mano del Granada si è finalmente liberata una data utile al recupero di Juventus-Napoli, match della 3°giornata di Serie A, inizialmente fissato il 4 ottobre 2020 e poi rinviato dopo la decisione dell’Asl di bloccare la trasferta ai napoletani. Come riportato da Sky Sport, con l’ufficialità attesa già nella giornata di domani, il recupero si giocherà il 17 marzo alle ore 18:45, lo stesso giorno in cui si recupererà Torino-Sassuolo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: