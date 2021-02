Koch, consulente medico UEFA: “Gli Europei si faranno. Secondo me stadi più pieni del previsto”





Parole importanti quelle pronunciate dal dr. Daniel Koch, consulente medico per EURO 2020. Ai microfoni di Reuters, il medico svizzero ha lasciato alcune dichiarazioni importanti in ottica Europei e stadi nell’era del Covid: “Non c’è alcuna possibilità che EURO 2020 non si giochi. Non c’è uno scenario peggiore, vi sono scenari realisti e scenari migliori. Spettatori? Penso che le percentuale sarà più di quanto immaginiamo. In autunno in alcuni Paesi si è arrivati al 30%, ma credo che sarà possibile anche un riempimento maggiore. È troppo presto per dirlo. Vedremo quale sarà la situazione e quali saranno le esigenze dei diversi paesi, ma spero che almeno qualche viaggio sia possibile perché non è viaggiare, alla fine, a fare la vera differenza. Di sicuro, ogni paese ha cercato di proteggersi, ma le restrizioni ai viaggi non sono il problema principale. Il problema principale è mantenere questo virus isolato rilevando i casi, trovando le connessioni e mantenendo il distanziamento sociale. Ma siamo fiduciosi.”

