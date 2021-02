L’ex centrocampista della Lazio Corino: “Peccato per gli errori con il Bayern. Bologna avversario pericoloso”





Mandato agli annali il k.o. pesante con il Bayern Monaco, la Lazio prova a concentrarsi nuovamente sul campionato per tornare ad inseguire il quarto posto già sabato pomeriggio contro il Bologna. Del momento dei biancocelesti, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato l’ex centrocampista laziale Gigi Corino: “Contro il Bayern Monaco ci sono stati troppi errori, i tedeschi ne hanno approfittato. Non è stata la Lazio che ammiriamo in Serie A, non si possono concedere quelle opportunità. Peccato, davvero. Adesso serve resettare subito e concentrarsi sul campionato. Il prossimo avversario è il Bologna, una squadra pericolosa e ben allenato. La Lazio se gioca come sa può fare risultato. In vista del prossimo anno non farei partire nessuno considerando che i giocatori sono tutti importanti e sono insieme da anni. Interverrei sulla difesa: in 10 anni è arrivato un difensore di spessore come Acerbi mentre gli altri non si sono espressi al massimo del loro potenziale e non si sono dimostrati all’altezza“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: