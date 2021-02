L’ex Lazio Gregucci difende Signori: “Non capisco gli organi di informazione, c’è da riabilitare l’uomo!”





Si è conclusa la situazione legata alle accuse di calcioscommesse presentate a Beppe Signori dieci anni fa con l’assoluzione dell’ex attaccante della Lazio in quanto “il fatto non sussiste“. Una vittoria nettissima per Beppegol, che ora ha tutto il sostegno, ovviamente, del mondo Lazio e dei suoi ex compagni. Tra questi anche Angelo Gregucci, che in un tweet ha espresso il suo pensiero riguardo l’attuale situazione della stampa, che non sta dando il giusto spazio alla vittoria di Signori: “Voglio difendere un mio ex compagno di squadra. Non capisco gli organi d’informazione quando c’è da massacrare l’hanno fatto senza pietà. Ora c’è da riabilitare l’uomo e non l’ho fanno. Sveglia Signori Beppe è stato assolto per non aver commesso il fatto”.

