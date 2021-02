Mauricio ricorda gli anni alla Lazio : “Ho vissuto stagioni indimenticabili giocando ai livelli massimi del calcio mondiale” | FOTO





Nella sua prima mezza stagione alla Lazio, in coppia con De Vrij, è stato uno degli artefici del quarto posto della Lazio targata Pioli. Stiamo parlando di Mauricio, il centrale brasiliano che ha vestito la maglia biancoceleste dal 2014-2018 calcando con l’aquila sul petto i maggiori palcoscenici europei, il quale a tre anni di distanza dal suo addio nella Capitale ha voluto scrivere un massaggio d’amore alla Lazio via social: “Oggi è il giorno d’addio del mio periodo alla Lazio! Sono state stagioni indimenticabili giocando ai massimi livelli del calcio mondiale di fronte ad avversari estremamente qualificati. Con la maglia della Lazio sono sceso in campo 56 volte tra il 2014 e il 2018 e ho avuto l’opportunità di realizzare il mio sogno di giocare una UEFA Champions League, oltre all’Europa League, le principali competizioni del continente. Gratitudine”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauricio Santos (@mausantos33)

