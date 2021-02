Zoff: “Contro il Bayern Monaco non c’è stata partita ma la Lazio non è questa”





L’ex allenatore della Lazio Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di QDL, trasmissione in onda su Radiosei, ha parlato, tra gli argomenti, anche della partita dei biancocelesti contro il Bayern Monaco. Le sue parole:

“Bayern Monaco? La Lazio si è presentata non nelle migliori condizioni psicologiche. Non c’è stata partita, ci sono stati troppi errori. I giocatori hanno sentito troppo la partita. La Lazio però non è questa, è stato un muro insuperabile. Nelle migliori condizioni credo che la Lazio avrebbe fatto meglio. Non mi aspettavo un Bayern così veloce, dinamico e talentuoso là davanti.

Il nostro calcio non sta passando un momento così tremendo come si pensa. L’Atalanta ieri è stata penalizzata dal rosso a Freuler. Credo che gli arbitri sono in difficoltà con il Var. Una macchina non può stabilire l’entità di contatti o sfumature del campo. Penso che sia tutto esagerato ma prendo atto dei tempi moderni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: