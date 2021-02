Bologna-Lazio, Inzaghi: “Dobbiamo smaltire quanto accaduto con il Bayern. Sinisa? Amico e grande allenatore”





La parola d’ordine è ripartire subito dopo la batosta contro il Bayern Monaco. L’occasione per la Lazio si chiama Bologna, gara che nasconde delle insidie ma i biancocelesti dovranno farsi trovare pronti e dimostrare che la sconfitta in Champions League non ha lasciato segni sulla squadra. Il tecnico Simone Inzaghi ha presentato la sfida ai microfoni di LazioStyleRadio, ecco le sue parole.

“Veniamo da una brutta sconfitta e sta a noi subito smaltire quanto successo per trasformarlo in carica positiva per la gara di domani che sarà molto delicata. L’allenamento di oggi sarà fondamentale per le mie scelte e dovremo ponderarle in base agli infortuni e alle squalifiche (Escalante). Tante partite ravvicinate ma farò le scelte migliori. Il Bologna lo conosciamo, ed è un’ottima squadra con ottime individualità. Mi fa piacere rivedere Sinisa che è un grande amico e un bravissimo allenatore. Dobbiamo interpretare la gara nel migliore dei modi e portare a casa i tre punti”.

