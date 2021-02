Capello: “Lazio-Bayern Monaco? Come un peso medio che sfida un peso massimo”





L’ex calciatore ed allenatore, Fabio Capello, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio in merito al percorso delle italiane in Champions League. Queste le sue parole sulla prestazione della squadra di Inzaghi contro il Bayern Monaco:

“La Lazio purtroppo si è trovata contro una corazzata come il Bayern, non c’è stato niente da fare, è vero i regali ci sono stati ma li fai perché sbagli, perché gli avversari vanno più veloci e hanno un’altra qualità, 6 risultati su 6 li fai solo se hai una grandissima forza. Che insegnamento dovrà ricavarne la Lazio? Purtroppo è come quando un peso medio affronta un peso massimo. Ad essere sincero pensavo che la squadra di Inzaghi facesse una bella figura, ero convinto che il centrocampo biancoceleste riuscisse a saltare il primo pressing del Bayern. Avevo seguito le condizioni fisiche del Bayern Monaco nelle ultime gare in Bundesliga e per questo ero fiducioso, ma stavolta la Lazio è andata subito in difficoltà. I bavaresi non hanno fatto ragionare i biancocelesti, un pressing così aggressivo e determinato non siamo abituati a vederlo in Italia, a parte forse con l’Atalanta.”

