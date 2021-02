CdS | Inzaghi terapia d’urto: ”Lazio ancora più forte”





Dopo il Bayern ha aspettato un giorno per spingere il gruppo a reagire.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri a Formello Inzaghi ha parlato alla squadra: ”Ci serve da lezione, per diventare migliori bisogna giocare contro i migliori. Questa partita ci darà ancora più forza. Per battere le Juve ci abbiamo messo due anni, poi li abbiamo battuti più volte. Per mettere in difficoltà squadre forti come il Bayern dobbiamo restare in Champions e continuare a giocare queste partite! Siamo forti e uniti come una vera famiglia”.

Il tecnico biancoceleste ha chiesto una reazione immediata alla squadra in vista della gara di domani contro il Bologna, servono punti per proseguire l’escalation Champions. Si attende nel week end la decisione per la partita contro il Torino, in bilico a causa delle diverse positività emerse nel gruppo granata. Nel prossimo mercato dovranno essere risolti i deficit strutturali in difesa per non ripetere gli stessi errori del passato.

