Inzaghi in A va a segno da 19 gare di fila





Record di 21 (1956).

Come riportato dal Corriere della Sera, nel 1956 la Lazio segnò per 21 partite consecutive in campionato: dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, sulla panchina biancoceleste arrivò Carver che portò il club dall’undicesimo al terzo posto in classifica con ben 40 gol in 21 incontri. La striscia positiva si interruppe sempre contro la Juventus nel 1956-57, in una gara all’Olimpico finita per 0-3 con un gol di Bettinelli (annullato sullo 0-0).

Oggi, dopo ben 65 anni di distanza, Inzaghi è a soli 2 gol da quel record: la sua Lazio segna da 19 partite di fila, dopo il 3-0 subito in casa contro la Sampdoria. Da quando Inzaghi siede sulla panchina biancoceleste, in 182 partite di campionato i gol sono stati 349 (media 1,92) e solo 23 volte (media 12,6%) non ne è arrivato neanche uno. Immobile ne ha segnati 117, vincendo il due titoli di capocannoniere. Una curiosità: Inzaghi ha gli stessi anni di Carver quando stabilì quel record nel 1956.

