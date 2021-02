CorSera | Lazio, tre anni dopo riecco Giacomelli e scatta l’ira del tifo





Continua l’incubo arbitri dopo il caso Grinfeld col Bayern, ritenuto da Inzaghi colpevole di un rigore negato su Milinkovic-Savic.

Come riportato dal Corriere della Sera, la gara di domani contro il Bologna sarà diretta dall’arbitro Giacomelli. L’ultima partita della Lazio da lui arbitrata risale all’11 dicembre 2017, dove la Lazio perse per 3-1 contro il Torino. Il precedente ha scatenato l’ira dei tifosi laziali sui social che in merito hanno commentato ”Cambino subito l’arbitro, ce ne mandino un altro”. Giacomelli, infatti, negò alla Lazio un rigore per fallo di mano di Iago Falque e poi mostrò il cartellino rosso a Immobile dopo un testa a testa con Burdisso: da 0-0 fino alla fine del primo tempo a 3-1 con i biancocelesti in dieci.

Nell’ambiente laziale gli errori arbitrali pesarono molto e secondo alcuni quella partita influì sulla mancata qualificazione della Lazio alla Champions, occasione sfumata concretamente nell’ultima giornata contro l’Inter. Tra l’altro, 11 tifosi biancocelesti portarono la questione davanti al Giudice di pace, chiedendo i danni a Giacomelli e a Di Bello (al Var in quella gara). Per di più a scaldare gli animi, un profilo social di un certo ‘Jack O’Melly‘ attribuito da qualcuno all’arbitro, con l’immagine di Totti.

L’episodio di 4 anni fa ha scatenato un tale caos che per molto tempo l’arbitro triestino è stato allontanato per molto tempo dalla direzione delle gare della Lazio; Giacomelli ha continuato l’attività solo grazie a una deroga, è già stato fermato dal designatore Rizzoli per gli errori commessi in Milan–Roma.

