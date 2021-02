CorSera | Tamponi, chiesto rinvio udienza





Il 16 marzo i medici a Monaco per la Champions.

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio chiederà che tutto venga rinviato nel processo per il caso tamponi, fissato per il 16 marzo al Tribunale federale. Il motivo è legato al fatto che i medici Rodia e Pulcini seguiranno la squadra a Monaco, dove il 17 è fissata la gara di ritorno di Champions contro il Bayern. L’avvocato Gentile, legale del club, ha fatto presente la situazione nei giorni passati: ”C’è fretta di cominciare, non di concludere”. E’ molto probabile che il processo slitti di una settimana.

