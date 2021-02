EUROPA LEAGUE – Gli ottavi: la Roma pesca lo Shakthar e il Milan lo United, ecco l’elenco completo





A Nyon, in Svizzera, decisi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. Sorteggio non fortunato per le italiane: il Milan di Ibra pesca il Manchester United; per la Roma di Fonseca c’è un altro tuffo nel passato, contro lo Shakhtar Donetsk. L’andata è in programma l’11 marzo, il ritorno il 18. Ecco il sorteggio completo.

Ajax (OLA) – Young Boys (SVI)

Dynamo Kiev (UCR) – Villarreal (SPA)

ROMA (ITA) – Shakhtar Donetsk (UCR)

Arsenal (ING) – Olympiacos (GRE)

Dinamo Zagabria (CRO) – Tottenham (ING)

Manchester United (ING) – MILAN (ITA)

Slavia Praga (CZE) – Rangers (SCO)

Granada (SPA) – Molde (NOR)

