FORMELLO – Inzaghi ne cambia solo uno rispetto al Bayern: fiducia ad Hoedt al centro della difesa





Ripartire. Questa è la parole d’ordine a Formello che Inzaghi ripete alla squadra durante la rifinitura della vigilia della sfida contro il Bologna di domani. Dimenticare il più in fretta possibile la batosta di Champions per tornare a marciare in campionato in una giornata che può riservare sorprese. Servirà una mentalità e un risultato diverso, per il resto gli interpreti sono gli stessi eccezion fatta per la difesa dove tornerà Hoedt dal primo minuto al posto di Musacchio. L’olandese giocherà al centro della retroguardia con Patric e Acerbi ai suoi lati davanti Reina. Il resto della formazione non riserva sorprese con Lazzari e Marusic sulle corsie laterali e il solito trio in mezzo al campo. Milinkovic e Luis Alberto dovranno guidare l’assalto alla compagine rossoblù con Lucas Leiva vertice basso a protezione della difesa. Davanti nessun turno di riposo per Correa che affiancherà Ciro Immobile. Il tecnico vuole vedere l’argentino in formato Champions anche in campionato, una decisione soprattutto tattica vista la poca velocità dei difensori di Mihajlovic. Panchina quindi per Caicedo e Muriqi. Lavoro differenziato per lo squalificato Escalante così come per Stefan Radu. Il rumeno si sta riprendendo dopo l’operazione e ha svolto una corsetta intorno al campo con i scarpini, potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni dalla settimana prossima.

