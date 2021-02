Il Tempo | Un anno intero senza il dodicesimo uomo





La sfida col Bologna del febbraio scorso fu l’ultima con il pubblico.

Come riportato da Il Tempo, la gara con i rossoblù del 2020 è stata l’ultima partita con i tifosi allo stadio: quel giorno presenti ben 40.000 spettatori all’Olimpico, con la Lazio che vinse per 2-0 grazie alle reti di Luis Alberto e Correa, arrivando in vetta alla classifica. Oggi lo scenario è cambiato notevolmente, i biancocelesti domani sfideranno fuori casa la squadra di Mihajlovic. La spinta del pubblico è stata sempre un qualcosa in più per il club romano, sia nelle partite in casa che nelle trasferte, ma i supporter laziali non hanno mai abbandonato la squadra, nemmeno in un periodo complicato come quello attuale, come dimostrano i vari appuntamenti a Formello prima delle gare importanti per caricare la squadra.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: