Juan Manuel Cruz prepara lo sbarco in Europa: la Lazio tra le mete preferite





Julio Ricardo Cruz ha disputato una sola stagione alla Lazio segnando 4 gol e conquistando una Supercoppa Italiana, a distanza di dodici anni suo figlio Juan Manuel sogna di raccogliere la pesante eredità del Jardinero. Come appreso dalla redazione si LazioPress.it, infatti, l’attaccante argentino classe 1999 è finalmente pronto a sbarcare in Europa con il desiderio di vestire la maglia di Lazio, Inter o Bologna, ex squadre di papà Julio. Sul talentino attualmente in forza al Banfield ci sarebbe comunque l’interesse concreto di altre club italiani, ma non solo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: