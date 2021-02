La Repubblica | Marusic, il jolly di Inzaghi a Bologna giocherà in difesa





Il tecnico biancoceleste rimpiange Luiz e Radu. In bilico la sfida col Torino di martedì.

Come riportato da La Repubblica, a causa delle due assenze Inzaghi studia una nuova difesa. Nell’ultimo anno e mezzo con il terzetto di base – composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu – la Lazio ha perso solamente una volta: nei quarti di Coppa Italia a Napoli (0-1), con i biancoceleste in dieci per l’espulsione dal primo tempo di Leiva. In questa stagione, fino a gennaio con l’infortunio di Luiz Felipe e Radu, hanno giocato insieme 9 partite, collezionando 4 pareggi e 5 vittorie. Il primo è stato sostituito dal nuovo acquisto Musacchio, il secondo ha già ricominciato a correre dopo l’operazione per rimuovere l’ernia. Il romeno potrebbe tornare disponibile già per la gara del 6 marzo contro la Juventus. La partita di domani potrebbe costituire uno snodo delicato per riprendere fiducia e autostima dopo la sconfitta contro il Bayern, squadra contro la quale Inzaghi ha adattato Marusic come stopper di sinistra (e poi di destra) ricevendo indicazioni positive. Il montenegrino, ieri a riposo e prossimo a rinnovare il contratto fino al 2026, è uno dei giocatori più in forma della Lazio. A Formello stanno valutando la possibilità di ripresentarlo domani al Dall’Ara, alla sinistra di Acerbi, anche per contenere la velocità di Orsolini. La velocità degli attaccanti bolognesi potrebbe mettere in difficoltà a Hoedt, in ballottaggio per una maglia: la terza, sul fronte destro, dovrebbe andare a Patric, in vantaggio su Musacchio. Oggi Inzaghi scoprirà le carte. In attacco certa la presenza di Immobile e probabilmente accanto a lui verrò confermato Correa, con Milinkovic e Luis Alberto a supporto. L’impegno di martedì con il Torino è a rischio per le positività rilevate nel gruppo granata: il club potrebbe decidere di utilizzare il bonus per rinviare una sola partita in campionato, a prescindere dalle indicazioni della Asl.

