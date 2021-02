Lazio-Torino, blocco ASL: può giocare la Primavera. Cairo si prepara allo scontro





Il focolaio nel Torino continua a tenere banco in Serie A e occhio al match contro la Lazio. Dopo il rinvio del match contro il Sassuolo, occhi puntati su ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Dopo il rinvio della partita contro il Sassuolo, molti hanno sottolineato come potrebbe saltare anche il match contro i biancocelesti. Difficile che in una situazione del genere l’Asl territoriale permetta al Torino di lasciare il Piemonte e arrivare a Roma lunedì. Ma anche se l’Asl dovesse bloccare il club granata, come riporta ‘TuttoSport’, potrebbe venir fuori un nuovo scontro tra la Lega di Serie A, il Torino e la Lazio. E con Lotito, tra l’altro, consigliere federale della stessa Lega. Il club piemontese punterebbe al rinvio, mentre i biancocelesti vorrebbero giocare. La normativa attuale relativa il Covid, inoltre, non prescrive che, anche in caso di blocco da parte dell’Asl di tutta la prima squadra, una partita venga necessariamente rinviata. A costo, per il club coinvolto, di dover mandare in campo la Primavera. Un quadro che potrebbe aprire la strada a possibili contenziosi e va tenuto conto anche dei rapporti non idilliaci tra Cairo e Lotito. Una situazione decisamente complicata da sbrogliare e che farà discutere non poco anche nei prossimi giorni. E Cairo potrebbe anche aprire un contenzioso, appellandosi al caso Juventus-Napoli.

