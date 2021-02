Massimo Piscedda: “Non taglierei fuori Musacchio”





La Lazio ha perso male la gara di andata di Champions League contro il Bayern Monaco, mostrando difficoltà dal punto di vista difensivo. Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato il pacchetto arretrato. Ecco le sue parole: “Non taglierei fuori Musacchio, ha fatto un errore ma nel campionato italiano ci può stare. Non lo accantonerei definitivamente. Marusic come terzo in difesa? Marusic è molto fisico in profondità e in quel caso può essere una soluzione, però se deve marcare uno veloce e rapido in area fa fatica anche lui. Ha un bel passo, ha una grande fisicità in verticale e quindi in profondità”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: