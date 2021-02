Monza, Adriano Galliani positivo al coronavirus





Settimana difficile per il calcio, a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus. Dopo la notizia del focolaio nel Torino e dei casi riscontrati nella dirigenza nerazzurra, poco fa il comunicato dell’A.C. Monza, che milita in Serie B: l’amministratore delegato Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19. Come da protocollo, è entrato in regime di quarantena da domicilio.

