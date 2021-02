PRIMAVERA1 | La Lazio ospita il Cagliari per riscattarsi dopo l’ultima sconfitta in campionato





Riscattarsi dopo il 3-0 contro l’Atalanta e risalire la classifica sarà l’imperativo della Lazio, impegnata quest’oggi nel match del Fersini in programma alle 12:00 in cui affronterà il Cagliari. 10 punti e penultima posizione nel Campionato Primavera 1, per i ragazzi di Leonardo Menichini infatti questo sarà un crocevia importante per allontanare lo spettro retrocessione. Il Cagliari, per la seconda volta lontano dal Centro Sportivo Asseminello va a caccia del secondo successo di fila dopo la vittoria contro la Spal.

L’avversario

Avversario ostico per i biancocelesti. Il Cagliari infatti, dopo la ripresa del campionato si trova in un ottimo periodo di forma. Nelle ultime 8 partite, compresa quella di Coppa Italia, i sardi hanno vinto 4 volte, pareggiato 3 e perso 1, affrontando squadre come Spal, Roma, Inter e Atalanta, che ricoprono le prime posizioni della classifica. Tre punti conquistati nell’ultimo appuntamento a Ferrara contro la Spal per 2-1. Il sistema di gioco messo in campo da Alessandro Agostini è quasi sempre il 4-2-3-1. L’uomo da tenere d’occhio è indubbiamente il rifinitore della squadra: Gianluca Contini. L’attaccante rossoblù ha infatti realizzato 10 gol in 12 partite stagionali. In classifica il Cagliari si trova con 13 punti in 13° posizione con 20 gol fatti e 22 subiti contro i rispettivi 14 e 27 della Lazio.

Le altre gare della dodicesima giornata

Atalanta-Spal, Juventus-Fiorentina, Milan-Ascoli, Empoli-Inter, Sampdoria-Roma, Sassuolo-Genoa, Bologna-Torino.

La Lazio

Come affermato già in precedenza, per la Lazio sarà un match fondamentale per tornare a fare punti in campionato, 1 solo punto guadagnato infatti contro la Spal nelle ultime 5 partite del torneo, e risalire la classifica per scacciare l’incubo Primavera2. La Lazio infatti attualmente occupa la penultima posizione con 10 punti. Per farlo il mister Menichini si affiderà senz’altro a Furlanetto in porta e capitan Marino a centrocampo. Czyz ritroverà una maglia da titolare dopo esser partito dalla panchina nell’ultima contro l’Atalanta, mentre non saranno della partita Raul Moro e Nimmermeer, ancora assenti.

