SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Bologna





Dopo la sconfitta in Champions League all’Olimpico contro il Bayern Monaco, la Lazio deve ripartire in Serie A per continuare la corsa ad uno dei primi quattro posti. Domani i biancocelesti saranno impegnati alle ore 18:00 contro il Bologna, in trasferta allo Stadio Renato Dall’Ara: ad attenderli ci saranno dunque gli uomini di Siniša Mihajlović: una squadra in ripresa dopo un inizio di stagione altalenante, che al momento vanta dieci lunghezze di vantaggio rispetto alle tre posizioni più calde del campionato. Sarà una gara difficile, ma alla portata di una Lazio che deve provare a cancellare la batosta europea ricevuta dal Bayern Monaco.

IL BOLOGNA – Cinque punti ottenuti nelle ultime tre partite hanno restituito tranquillità ad un Bologna che non è mai riuscito a trovare una grande continuità. E’ una squadra dotata di talento e fantasia, soprattutto in fase offensiva: doti però che non vengono fuori in tutte le gare. Nelle ultime uscite dei rossoblù, Mihajlović ha provato a cambiare qualcosa proprio in avanti: Barrow è stato spostato dal ruolo di esterno a quello di centravanti, mossa che al momento sta mostrando i risultati sperati. Dopo la vittoria contro il Parma, sono arrivati due pareggi contro Benevento e Sassuolo. Nell’ultima gara, giocata in trasferta proprio contro i neroverdi, il Bologna è riuscito a mantenere in parità la gara nonostante l’inferiorità numerica dal minuto 30′ in poi: ennesimo segnale di una squadra che in questo momento è in salute.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

LA STELLA – Roberto Soriano è sicuramente il protagonista di questo Bologna: oltre alla leadership e al contributo che porta per la manovra rossoblù, il centrocampista italiano sta mostrando grande continuità per assist e gol realizzati: dopo la rete rifilata al Sassuolo, Soriano è arrivato a quota sette reti e cinque assist, un rendimento che ha salvato più volte il Bologna vicino alla sconfitta, e che ha riportato il centrocampista a vestire la maglia azzurra dell’Italia, cinque anni dopo l’ultima volta.

IL PRECEDENTE – L’ultima sfida tra le due squadre al Dall’Ara c’è stata il 10 Novembre 2020, quando le questioni legate al Covid erano ancora sconosciute. Fu una partita ricca di gol: terminato il primo tempo, la gara era sul punteggio di 2-2, con Ciro Immobile che aveva realizzato una doppietta. Fu però una gara condita dalla beffa finale per i biancocelesti di Inzaghi, dato che al minuto 88′ venne concesso un calcio di rigore in favore della Lazio, che sarebbe potuta andare in vantaggio per 2-3: cosi non fu, dato l’errore dal dischetto di Correa, che ha ribadito il 2-2 finale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: