Serie A, Torino riscontrata una nuova positività sempre più a rischio il match contro la Lazio: il comunicato





Si monitora la situazione in casa Torino, già rinviata la gara contro il Sassuolo adesso rischia di saltare anche il match del 2 marzo contro la Lazio all’Olimpico. Nei controlli di oggi è emersa una nuova positività ne gruppo squadra portando a 10 il numero totale di contagiati. Si attende ancora per capire quelli che saranno gli sviluppi. Ecco intanto il comunicato del club: “Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: