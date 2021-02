SOCIAL | Luiz Felipe malinconico: “Mi manca fare quello che amo di più” – FOTO





Luiz Felipe è rientrato a Roma da ormai diversi giorni e non vede l’ora di tornare in campo. L’attesa sarà lunga, e difficilmente lo si rivedrà con Immobile e compagni in campo a breve. Sarà necessario ancora un lungo periodo di stop e riabilitazione dopo l’operazione. Intanto sul suo profilo Instagram ha postato una foto di una gara contro il Napoli. Un gesto per manifestare quanto gli manchi il campo: “Mi manca fare quello che amo di più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

