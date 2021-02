Al Dall’Ara la prima rete in Serie A di Senad Lulic





Quasi dieci anni fa il bosniaco segnava il suo primo gol in campionato proprio contro i felsinei.

Era il 23 ottobre 2011. Al 3’ della ripresa il bosniaco, dopo aver ricevuto palla in profondità da Cissé, controllava il pallone con il destro e, con il medesimo piede, prendeva in controtempo Agliardi gonfiando la rete per il definitivo 2-0 con il quale la Lazio allora guidata da Edy Reja superava al Dall’Ara il Bologna di Pioli.

Proprio come allora, anche quest’anno biancocelesti e felsinei si affronteranno nell’ottava giornata di campionato, ma in questo frangente il teatro della contesa sarà lo Stadio Olimpico. S.S.LazioAgenziaUfficiale

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: