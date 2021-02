Bologna-Lazio, Mihajlovic: “Dopo il rigore parato ed il gol di Mbaye, era impossibile perdere questa partita”





Al termine della gara del Dall’Ara vinta dal Bologna, l’allenatore dei rossoblu Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto un’ottima partita. Dopo il rigore parato ed il gol era impossibile perderla questa partita. Penso che abbiamo essa molto intensità in campa, vinto i duelli individuali e quando prendevamo palla ripartivamo bene. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma siamo felici della vittoria. Non vincere contro le buia non era un peso. Lo scorso anno abbiamo vinto, quest’anno no, però non era un problema. In difesa abbiamo rischiato poco, abbiamo giocato bene ed abbiamo meritato. Sansone ha trovato continuità, sta giocando bene, ha fatto una grande partita. Spesso succede che creiamo tante occasioni e non riusciamo a concretizzare. Le partite le facciamo sempre nostre, poi delle volte prendiamo un gol o lo sbagliamo. Oggi quello che abbiamo subito, lo abbiamo respinto bene e le occasioni le abbiamo sfruttate. Abbiamo recuperato quasi tutti, io sono abituato a fare i conti alla fine, ma per ciò che si sta vedendo, meritiamo il gruppo di metà classifica, anche se il nostro obiettivo è sempre quello di salvarci. Siamo convinti di quello che stiamo facendo. La musica italiana mi piace tutta, ho tanti amici nella musica italiana. Non so come canterò, ma sicuramente meglio di Ibra.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: