Bologna-Lazio, Parolo nel pre partita: ”Vogliamo ripartire dopo la sconfitta contro il Bayern. Siamo consapevoli delle nostre qualità”





Nel pre partita di Bologna–Lazio, il giocatore biancoceleste Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Vogliamo ripartire dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, prendendo esempio da loro che sono la squadra più forte al mondo. Siamo consapevoli del percorso intrapreso, dobbiamo mettere in campo la rabbia giusta per vincere oggi. Ci aspetta una partita intensa e difficile, con duelli a uomo. Attacco? Troviamo la via del gol da molte partite consecutive, siamo consapevoli delle nostre qualità”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: