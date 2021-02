Bologna-Lazio, Skorupski: “Lavoriamo molto sui rigori. La vittoria con una grande ci dà carica”





Al termine della partita vinta dal Bologna contro la Lazio, grazie anche ad un rigore parato da Skorupski, quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Stiamo lavorando sui rigori, vediamo sempre come calciano i giocatori. Ho fatto una piccola finta ed ho parato il rigore. Nel secondo tempo ho fatto un bel salvataggio, ma è stata brava tuta la squadra. Sono tre punti importanti. Sia la vittoria che la porta inviolata sono due note importanti. Vittoria con la Lazio? Ci dà una grande carica perché è una grande squadra, ha giocato anche in Champions. Oggi abbiamo vinto noi, in bocca al lupo a loro.”

