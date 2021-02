Bologna-Lazio, una sfida per ripartire: “Nessuna sconfitta divida questa famiglia!”





“Nessuna sconfitta deve dividerci, rimaniamo forti e uniti come una famiglia”. Queste le parole spese da Simone Inzaghi, per caricare e rassicurare la sua squadra dopo la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco. Nella gara disputata martedì in Champions, la Lazio è parsa piuttosto timorosa tanto nell’approccio come nelle giocate, regalando tre delle quattro reti segnate dagli avversari. Tuttavia, gare del genere fanno parte del percorso di crescita di un collettivo. La Champions League, è servita e servirà alla Lazio per rapportarsi con squadre europee ben differenti tra loro. Sconfitte come quella subita contro i Campioni d’Europa, possono solo che aiutare a migliorare. È questa la filosofia del tecnico biancoceleste, che a più riprese ha invitato la propria “famiglia” a non disunirsi e a non fermarsi difronte simili cadute. D’altronde, questa Lazio ci ha abituato a imprese importanti, in quanto sono molteplici le occasioni in cui ha saputo rialzarsi dopo momenti di difficoltà. Di questo, ne sono certamente a conoscenza anche i tifosi, che comunque si attendono una risposta positiva nei prossimi incontri. In tal senso, la gara contro il Bologna in programma oggi alle ore 18:00, può essere sicuramente un’importante occasione di riscatto. I giocatori, sono chiamati a reagire e a dimostrare che la Lazio non è quella vista martedì, ma il collettivo che quasi un anno fa sconfisse proprio la squadra di Mihajlovic, conquistando il primo posto in classifica. La mentalità di ogni singolo titolare, risulterà essere fondamentale, visto che per 10 undicesimi la formazione sarà composta dai medesimi protagonisti della disfatta in Champions. Sarà necessario dunque, un approccio da grande squadra, in grado di lasciarsi alle spalle i brutti incidenti di percorso. La delusione accumulata, dovrà essere trasformata in energia positiva. Una vittoria oggi, consentirebbe ai biancocelesti di avvicinarsi sensibilmente alla zona di alta classifica, e questo conferisce un peso ancora maggiore alla sfida con i rossoblù.

