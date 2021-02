Buon compleanno al ‘Sergente’ della Lazio: auguri a Milinkovic-Savic





Il 27 Febbraio 1995 nasce a LLeida, in Spagna, Sergej Milinkovic-Savic: un ragazzo che, arrivato ad Agosto del 2015 dal Genk, negli anni è cresciuto, e si è preso in mano il centrocampo della Lazio e l’affetto dei suoi tifosi.

I biancocelesti sono riusciti a tornare in Champions League anche grazie alla crescita esponenziale di un Milinkovic-Savic che, oltre alle qualità tecniche, ha aggiunto leadership e carisma ad una squadra che lo ha giustamente riconosciuto come uno dei leader in campo. Milinkovic ha iniziato a far sognare i tifosi biancocelesti, che hanno visto giocate di un livello superiore ogni benedetta domenica. Anche per questo il serbo rappresenta oggi una certezza: un protagonista nelle vittorie, una speranza nelle gare più dure.

Divertire il tifoso della Lazio è una delle missioni di Milinkovic, ma non solo con le giocate palla al piede: sono stati tanti i suoi gol pesanti, tra la Finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, passando per i Derby della medesima competizione, concludendo con dei capolavori come quello dell’Olimpico contro la Juventus.

Spegne oggi 26 candeline il ‘Sergente‘ Milinkovic-Savic: auguri!

