CONFERENZA INZAGHI – “Lazio scarica e stanca? Dire di no. Non abbiamo reagito agli episodi negativi”





Al termine della partita contro il Bologna l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa:

“Lazio scarica e stanca? Direi di no, abbiamo approcciato molto bene alla partita ma abbiamo subito troppo gli episodi negativi. Sia il rigore sbagliato da Immobile e il gol preso dopo pochi minuti. Dovevamo fare meglio lì per reagire in un modo diverso. Dopo una sconfitta è facile parlare. Secondo me la squadra fino al rigore e al gol preso ha giocato nel migliore dei modi. Per quello che si è visto in campo probabilmente il 2-0 neanche ci stava. Ora dobbiamo essere bravi a lasciarci queste due sconfitte alle spalle”.

