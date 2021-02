De Rossi: “Se avessero mandato via tutti quelli che ho visto sbagliare alla Roma, a Trigoria rimarrebbe solo la lupa all’ingresso”





Daniele De Rossi, ex giocatore della Roma, ha parlato durante la presentazione dell’VIII edizione del corso da Team Manager alla Luiss. Una battuta su quanto successo a Gianluca Gombar nella Roma, il team manager dei sei cambi in Coppa Italia: “L’errore lo ha fatto anche se credo ci sia un concorso di colpa. Certo se avessero mandato via tutti quelli che in venti anni a Trigoria ho visto sbagliare rimarrebbe solo la lupa all’ingresso“. De Rossi chiude parlando del suo addio alla Roma: “Non è stato un attacco al re, mi ha dato fastidio però che mi chiedessero sforzi nel giocare e poi mi evitavano in corridoio o che dopo un dirigente abbia parlato male di me dicendo che fossi finito. L’addio di Totti comunque mi ha preparato“. Lo riporta l’ANSA.

