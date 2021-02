Errori dal dischetto: stagione 2020/21 e precedenti col Bologna





La Lazio quest’anno ha ottenuto 5 rigori, ciascuno dei quali tirati dal dischetto da Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste è andato a segno 3 volte su 5: il primo errore in Milan–Lazio (3-2) grazie alla parata di Donnarumma, il secondo oggi nella partita contro il Bologna.

Precedenti rigori contro il Bologna

In passato la Lazio ha rimediato un rigore contro il Bologna senza riuscire a trasformarlo in goal: era il 27 ottobre 2017 e il palo nega la rete a Immobile ma, nonostante l’errore i biancocelesti riescono a vincere in casa dei rossoblù per 1-2.

FONTE: transfertmarkt.it

