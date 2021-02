GdS | Gascoigne verso l’Isola dei Famosi: “Porterei con me la Curva Nord, adoro quei tifosi”





Non è mai banale Paul Gascoigne. Dopo una carriera condita da lampi di genio ed un recente passato complicato l’ex calciatore biancoceleste è ora pronto ad aprire una nuova pagina della sua vita con la partecipazione al reality show dell’Isola dei Famosi. In vista di questa nuova esperienza Paul ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha lanciato messaggi di amore eterno alla Lazio. Con lui sull’isola, infatti, oltre al padre porterebbe la Curva Nord, fatta di tifosi definiti adorabili con Gazza che immagina i loro cori mentre guarda le partite di Immobile e compagni. I tre anni e mezzo nella Capitale rimangono indimenticabili per Gascoigne che ricorda come il popolo laziale fu straordinario con i ricordi più belli legati al gol al derby o a quello con il Pescara dopo aver saltato quattro avversari. Anni indimenticabili si diceva: Paul non dimentica e tra gli ex compagni ricorda il legame con Sclosa, Casiraghi e Signori, mentre definisce Zoff una brava persona ed un mito.

