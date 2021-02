Governo Draghi, la bozza del nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo





Come riporta il Corriere.it nessun “liberi tutti”. Con il nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile si prevede una Pasqua quasi blindata. La sera i ristoranti ancora chiusi, come parrucchieri e barbieri nelle zone rosse. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di oltrepassare i confini regionali fino al 27 marzo, salvo per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Nelle zone rosse non sarà possibile la visita ad amici e parenti. Permesso invece nelle zone gialle e arancioni a due persone, per una volta al giorno. Cinema, teatri e sale da concerto riapriranno dal 27 marzo nelle zone gialle con posti preassegnati e distanziati. Permesso lo spostamento verso le seconde case per chi vive in fascia gialla o arancione, purché queste non siano in fascia arancione scuro o rossa. Negozi aperti in tutte le fasce, eccetto per quella rossa in cui rimarranno chiusi i negozi di abbigliamento, calzature e gioielleria. Palestre, piscine e impianti da sci ancora chiusi. In zona gialla musei e istituti/luoghi di cultura aperti dal lunedì al venerdì con ingressi contingentati. Dal 27 marzo musei aperti anche il sabato e nei giorni festivi con prenotazioni online o comunque anticipate. In zona arancione e rossa servizi ancora sospesi, tranne per le biblioteche (su prenotazione) e per gli archivi. Per i mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale il coefficiente di riempimento resta al 50%.

