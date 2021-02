Il Messaggero | Lazio, dal Bologna a Bologna: dalla lite con Lotito è passato un girone. Luis Alberto cerca il gol della pace





La Lazio oggi sarà impegnata alle 18.00 al Dall’Ara per continuare la corsa ai primi posti della classifica. Inzaghi avrà bisogno della reazione di tutti, per accantonare la gara di martedì. Uno pronto a caricarsi la squadra sulle spalle è senza dubbio Luis Alberto: lo spagnolo, come riporta Il Messaggero, è alla ricerca di un’altra rete liberatoria. All’andata proprio contro la squadra di mister Mihajlovic si rilanciò: prima rete stagionale dei 7 attuali in Serie A. Ci fu quell’esultanza polemica contro la Tribuna e a seguire il caso stipendi sfociato nelle sue dichiarazioni via-social. A distanza di un girone il Mago vuole farsi trovare pronto e siglare la rete della pace definitiva.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: