Il riscatto di Correa passa per Bologna: un anno e mezzo fa quell’errore dal dischetto..





Tra qualche ora gli uomini di Inzaghi scenderanno in campo per affrontare il Bologna di Mihajlovic. Da quando il tecnico serbo è alla guida dei rossoblù questo match ha un sapore speciale, visto il trascorso dei due allenatori in maglia biancoceleste. L’ultimo Bologna-Lazio, però, ha lasciato l’amaro in bocca alla formazione di Inzaghi e soprattutto a uno dei suoi calciatori, Joaquín Correa, che allo scadere, fallisce la ghiotta occasione di portare a casa la vittoria.

Il precedente

E’ il 6 ottobre del 2019 quando allo stadio Renato Dall’Ara i due club si sfidano in una gara dalle forte emozioni. I padroni di casa si portano due volte in vantaggio con Krejci e Palacio, ma in entrambi i casi la Lazio ristabilisce la parità con la doppia firma di Ciro Immobile. Il tutto si consuma nell’arco dei primi 45’ minuti. Alla ripresa l’arbitro estrae due cartellini rossi spedendo negli spogliatoi un giocatore per parte: Lucas Leiva e Gary Medel. Ma la clamorosa occasione si presenta al minuto 88’ quando Palacio atterra in area Acerbi e il direttore di gara decreta il calcio di rigore a favore dei biancocelesti. E’ il Tucu Correa che si assume la responsabilità, prende il pallone e lo posiziona sul dischetto: carica il tiro che però si infrange sulla traversa, con il match che di lì a poco si chiude quindi sul risultato di 2-2.

L’ora del riscatto

Con il rigore fallito sfuma definitivamente la chance di uscire vittoriosi dal campo da gioco e su quella traversa si stampa tutta la delusione dell’argentino, voglioso di interrompere un digiuno dai gol che durava da più di 40 giorni. Il rammarico è tanto, ma anche la volontà di rialzarsi subito: l’appuntamento con la rete arriverà infatti nella gara immediatamente successiva. Questo pomeriggio Correa si ritroverà faccia a faccia con quella traversa e dovrà fare nuovamente i conti con quella ferita. Ecco che allora la trasferta di Bologna puó trasformarsi in un riscatto personale dell’argentino. Trovare la rete significherebbe gettare ulteriore luce sul talento prezioso di cui il Tucu continua a dare prova e mettere così un punto definitivo a quella piccola nota buia della sua storia con l’aquila sul petto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: