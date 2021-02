Il Tempo | Lazio, il diktat di Inzaghi è dimenticare il Bayern





Dopo la sconfitta di martedì sera in Champions contro il Bayern Monaco, la Lazio volta pagina e torna a concentrarsi sul campionato. Oggi i biancocelesti affronteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic in trasferta e, come sottolinea Il Tempo, il diktat di mister Inzaghi è dimenticare la gara contro tedeschi. I biancocelesti contro i bolognesi cercano punti per la corsa al quarto posto ed il tecnico laziale ha chiesto ai suoi una reazione rabbia, accantonando l’ipotesi del contraccolpo. Un avversario, quello che incontreranno oggi i capitolini, reduce da tre risultati utili consecutivi (due pareggi e una vittoria), ma la banda Inzaghi è chiamata a non mollare la corsa ai piani alti della classifica.

