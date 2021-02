Il Tempo | Lazio, il rinvio col Torino diventa un caso





In casa Torino ci sono 10 positivi al Covid: la gara di campionato in programma ieri sera contro il Sassuolo è stata rinviata ed ora si attendono disposizioni per Lazio-Torino in programma martedì alle 18.30 allo stadio Olimpico. Come riporta Il Tempo, da protocollo Figc – se fosse quello a contare e non le decisioni delle Asl – i granata non potrebbero rinviare la partita contro di Roma. A questo punto la società biancoceleste si interroga sulla valenza del protocollo, così come se lo chiedono le compagini coinvolte con il Toro nella lotta salvezza: il rischio è di fare due pesi e due misure con le altre squadre che, chi più e chi meno, ha già pagato dazio giocando regolarmente pur avendo in rosa calciatori positivi al virus.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: