Mihajlović, l’amore per la Lazio e quello dei laziali per lui





Il Bologna è diventato ormai il club nel quale ha allenato di più, da quando, il 28 gennaio 2019 ha firmato il contratto per gli emiliani. Ma la Lazio, a Siniša Mihajlović, è rimasta sempre nel cuore. Le testimonianze sono molteplici, come i cori della Curva Nord e dello Stadio Olimpico di Roma ogni qual volta il serbo mette piede a Roma per una partita. Oppure, ma non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, quando si seppe della sua malattia: immediatamente vennero affissi striscioni di supporto, come giusto che sia.

Siniša Mihajlović non ha mai nascosto il suo amore per la Lazio e i laziali quello per lui. Oggi accoglie i biancocelesti nella sua nuova casa, lo Stadio Dall’Ara, ma senza dimenticare il suo passato capitolino: 6 anni, dal 1998 (acquistato dalla Sampdoria) fino al 2004, quando andò via per andare a Milano, sponda neroazzurra. Con la Lazio 193 partite e 33 gol, di cui la maggior parte punizioni (ma anche calci d’angolo), che gli hanno valso il coro “E se tira Sinisa e se tira Sinisa e se tira Sinisa è gol!“

