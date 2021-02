MOVIOLA | Giacomelli, buona direzione di gara: il rigore su Correa è giusto





Arriva la seconda sconfitta settimanale per la Lazio, stavolta in Serie A contro il Bologna per 2-0. Ad arbitrare il match, Piero Giacomelli, vecchia conoscenza dei biancocelesti e dai precedenti non proprio idilliaci. Ma a dispetto dei preconcetti, l’arbitro ha diretto la gara nel modo giusto, prendendo le scelte corrette in più occasioni. Voto: 6.5

9° minuto – Ammonizione Danilo

Giacomelli non può che estrarre il cartellino giallo nei confronti di Danilo, quando il difensore rossoblù blocca un’ottima azione della Lazio a pochi metri dall’area di rigore. Joaquin Correa, infatti, aveva fatto filtrare il pallone per un compagno: la palla sarebbe andata ad un biancoceleste in ottima posizione, pertanto è inevitabile il calcio di punizione e la sanzione disciplinare.

15° minuto – Rigore Lazio

Poche proteste dallo stesso autore del fallo da rigore su Joaquin Correa. L’argentino infatti subentra in area con un dribbling e a mezzo metro al suo interno viene atterrato da Dominguez. Il difensore infatti allunga il piede e colpisce con il proprio ginocchio la gamba destra di Correa, che poi cade a terra. Il contatto c’è, quindi rigore corretto (peccato per l’errore dal dischetto di Immobile).

36° minuto – Calcio d’angolo negato alla Lazio

Incomprensibile decisione di Giacomelli, che invece di assegnare il calcio d’angolo ai Biancocelesti, indica la rimessa dal fondo. Soumaoro cerca di spazzare nell’area piccola un pallone pericoloso, con Correa che gli piomba addosso: nessun tocco da parte dell’argentino, doveva essere calcio d’angolo.

54° minuto – Fermato Milinkovic

Il serbo parte bene sul lancio di Luis Alberto, ma quando va ad eseguire lo stop, lo fa con il braccio. Giusto il calcio di punizione a favore del Bologna.

58° minuto – Richiesta di rigore Lazio

Svanberg trattiene Milinkovic in area di rigore, Giacomelli valuta non falloso il contatto. Proteste del serbo, ma giusto non fischiarlo questa volta.

