E’ stato uno degli acquisti dell’ultimo minuto della sessione estiva di calciomercato. Finora non ha trovato molto posto in rosa, con poco minutaggio sulle gambe, ma ogni qualvolta è entrato, ha dimostrato le sue qualità. Dopo il 1-4 subito dal Bayern Monaco e con alle porte la sfida del Dall’Ara contro il Bologna, Andreas Pereira suona la carica su Instagram: “Quando c’è una tempesta gli uccellini si nascondono, ma le aquile volano più in alto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

