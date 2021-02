Svolta Aia, Orsato domani ospite a ‘Novantesimo minuto’





Subito una svolta dopo l’elezione del nuovo presidente dell’Aia Alfredo Trentalange. Domani sera infatti, come riporta l’Ansa, il direttore di gara Daniele Orsato sarà ospite di ‘Novantesimo minuto’. Una novità per quanto riguarda il mondo arbitrale, mai nessun ‘fischietto’ in attività infatti era mai intervenuto in tv. E toccherà proprio ad Orsato, eletto arbitro migliore al mondo per il 2020 lo scorso dicembre.

