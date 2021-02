ANSA | Torino, nessuno altro positivo al Covid: ora si attende la decisone della Asl





Restano 10 i positivi al Covid-19 nel gruppo squadra del Torino. Come riporta Ansa.it, dopo il nuovo giro di tamponi effettuato in mattinata, non è stata riscontrata alcuna nuova positività tanto nello staff come nei giocatori. I casi accertati, rimangono dunque quelli comunicati nei giorni scorsi. La decisone ora spetta alla Asl, riguardo la ripresa degli allenamenti per i granata e la trasferta in programma martedì alle ore 18:30 contro la Lazio.

