Daniele Orsato, arbitro italiano, è intervenuto quest’oggi ai microfoni della trasmissione televisiva Rai 90° Minuto. Una novità annunciata dal Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange quella delle parole da parte degli arbitri ai microfoni. Dal Var agli errori, passando poi alla difficoltà di arbitrare senza il pubblico, ma non solo. Di seguito le parole di Orsato: “Il Presidente ha dato una grande occasione a tutti e l’AIA punta con condivisione e trasparenza a questo progetto. Si può parlare anche degli errori. Gli errori li facciamo e non ci tiriamo indietro quando si tratta di ammetterli. Continueremo a lavorare sui nostri errori e miglioreremo cercando di commetterne sempre meno. Negli anni non ci siamo mai tirati indietro ad ammetterli. Più difficile arbitrare in A o in Champions? Io non cambio il mio modo di arbitrare dalla Serie A alle gare di Champions, per cui non trovo grande differenza tra arbitraggi in Italia o all’estero. E in Serie A non ci sono affatto gare facili”.

Arbitrare senza pubblico: “L’arbitraggio ai tempi del Covid? Arbitrare senza pubblico è ancora più difficile, manca anche a noi il pubblico. Speriamo tutti di tornare al più presto alla normalità. Dirigere una partita ai tempi del VAR? L’arrivo del VAR non ha dato fastidio agli arbitri e non è difficile da gestire perché ci aiuta sempre di più, se sbagliamo abbiamo questo salvataggio”.

Per concludere, Orsato si è espresso anche sulla possibilità di arbitraggio, da parte di un arbitro donna, delle partite in Italia: “Quando vedremo una donna dirigere una partita in Serie A o B? Le ragazze ormai sono a livello dei maschi. La francese Frappart ne è l’esempio, in italia ci arriveremo, siamo in dirittura d’arrivo. Il gap fisico è ormai ai minimi termini, non credo dovremo aspettare molto per vedere una donna in Serie A o B”.

