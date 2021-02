CorSera | Lazio inceppata, il Bologna sfrutta l’occasione





Come riportato dal Corriere della Sera, per la Lazio la gara di ieri è la terza sconfitta in 4 partite. I biancocelesti soffrono il pressing del Bologna, organizzato e dinamico. La partita è cambiata dal 17’ al 19’ del primo tempo: il rigore concesso ai biancocelesti da Giacomelli, l’errore dal dischetto di Immobile e la reazione dei rossoblù con il gol di Mbaye.

Durante la gara alla Lazio è mancato l’ultimo passaggio, Skorupski non ha quasi mai avuto problemi tra i pali. Nel secondo tempo il Bologna raddoppia con Sansone, su assiste di Barrow. L’allenatore biancoceleste, dunque, cerca di sostituire alcuni giocatori (Immobile esce furioso) e cambia modulo. Senza sorbire gli effetti sperati. L’ultima volta che la Lazio non ha segnato risale al 27 ottobre: 4 mesi e 28 partite fa. Ieri Inzaghi ha dichiarato: ‘Abbiamo voglia di riscattarci, non vediamo l’ora di giocare martedì con il Torino. Anche se loro arriveranno più riposati perché sono rimasti fermi’.

