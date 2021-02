CorSera | Lazio-Torino, il tampone del rinvio





Questa mattina i risultati degli esami, quindi palla ad Asl e Lega di Serie A. Su Lazio–Torino manca l’ufficialità e sui social allenamenti e saluti dei granata.

Come riportato dal Corriere della Sera, tra oggi e domani verrà presa una decisione su Lazio–Torino: la Lega è in costante contatto con il club e la Asl di Torino. A due giorni dalla sfida dell’Olimpico, l’attività del gruppo di Davide Nicola è sospesa per decisione della Asl, in ragione del focolaio covid che ha investito la squadra granata. E’ necessaria un’accurata analisi prima dell’eventuale autorizzazione alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, seppur individuali: prima di ricominciare servirebbero due giri di tamponi negativi. Oggi si capirà di più: in mattinata sono attesi gli esiti dei tamponi molecolari effettuati ieri nel primo pomeriggio, con relativi provvedimenti della Asl. Il tema importante, però, riguarda i tempi di ripresa: sembrerebbe che non possano esserci più, anche nell’ipotesi di una concessa autorizzazione. L’ultima parola spetta alla Asl della città, come da protocollo. Ripercorrendo la settimana, martedì la Asl ha sospeso gli allenamenti del Torino a causa del focolaio interno del gruppo (6 giocatori più un elemento dello staff positivi al Covid-19). Nei giorni seguenti sono emersi altri due positivi nel gruppo e giovedì è stato ratificato in Lega il rinvio di Toro-Sassuolo. I giocatori sono in isolamento domiciliare e continuano individualmente la preparazione, condividendo sui social i propri allenamenti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: