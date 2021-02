CorSera | Lulic: ”Per arrivare in Champions partite come queste vanno vinte”





Il tecnico biancoceleste: ‘Poca fame sotto rete. Voltare pagina, ci servono punti’.

Come riportato dal Corriere della Sera, dopo le ultime quattro partite europee, la Lazio ha perso in casa contro l’Udinese, il Verona, perso a Bologna e vinto contro lo Spezia, con qualche difficoltà. Per di più, nella partita di ieri la Lazio perde un elemento importante come Lazzari, sostituito per infortunio alla fine del primo tempo. Al suo posto è subentrato Lulic che a fine partita ha dichiarato: ‘Il contributo dei nuovi? Quando hanno l’occasione di dimostrare qualcosa danno tutto, ma hanno davanti giocatori come Milinkovic-Savic e Luis Alberto, a cui farebbe bene saltare una partita ogni tanto. Se vogliamo giocare la Champions anche il prossimo anno, partite come questa non devono accadere’.

